Ancona, al Piano chiuso un negozio. Un uomo denunciato perchè guidava ubriaco

ANCONA- Nei giorni 20 e 21 marzo, i carabinieri della compagnia di Ancona hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio e per garantire anche l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Questa notte, pochi minuti dopo la mezzanotte, in via Cristoforo Colombo i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato un 50enne operaio alla guida della propria autovettura che è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,13 g/l. Per tale ragione la patente è stata ritirata ed inviata all’autorità prefettizia per il conseguente periodo di sospensione, mentre l’autovettura è stata affidata a persona idonea alla guida giunta successivamente sul posto.

Ieri sera, 20 marzo, alle ore 19 circa, nella zona del piano i medesimi militari del Norm hanno disposto la chiusura provvisoria – per giorni cinque – di un’attività commerciale gestita da un 20enne di origini marocchine poiché il dipendente durante un controllo svolto presso il citato esercizio, veniva trovato sprovvisto dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Ieri mattina, alle ore 11 circa, in via Torresi, i militari della Sezione Operativa hanno controllato un 36enne di origine tunisine, gravato da precedenti di polizia, che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un grammo di hashish occultato all’interno del giubbotto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e per lui è scattata la sanzione di 400 euro per essere stato sorpreso a circolare in fascia diurna senza giustificato motivo.

L’altro ieri mattina, 19 marzo, a Falconara Marittima, in via Stamura, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno controllato un 56enne alla guida della propria autovettura che alla richiesta di esibire i documenti di circolazione ha mostrato ai militari la copia di una denuncia di smarrimento della patente di guida serba, presentata presso il comando della locale polizia municipale. I successivi accertamenti svolti dai militari hanno consentito di appurare che in realtà il documento era stato ritirato nel mese di agosto del 2015, dai colleghi della Tenenza di Falconara Marittima, per varie infrazioni commesse dal 56enne in violazione del C.d. S. e mai restituito.

Sul campo sono stati dispiegate 19 pattuglie di “pronto intervento” che hanno integrato il dispositivo di prevenzione in atto con controlli a tappeto nei quartieri del “piano” e degli “archi” e che hanno consentito di controllare 157 mezzi e 237 persone, perquisire 5 persone, nonché comminare 18 sanzioni a persone che, in spregio delle misure di contenimento in atto, sono state sorprese a circolare in fascia oraria diurna e notturna in assenza di causa giustificativa.



Infine è stata garantita un’attività di prossimità nel centro storico assicurata da tre pattuglie a piedi, impegnate soprattutto per evitare raggiri in danno delle persone anziane.