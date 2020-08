Ancona, allagato l’Asse Attrezzato. Numerose chiamate ai Vigili del Fuoco

Surplus di lavoro per la Polizia Locale e per le Fiamme Rosse. Fuori dalla gallerie Baldì si circola ad una sola corsia in direzione Baraccola. Criticità ad Agugliano e Polverigi

ANCONA – Allagamenti, vento, temporali e grandine. L’Anconetano nel pomeriggio di oggi (4 agosto) è stato sferzato da un’ondata di maltempo con precipitazioni intense che hanno provocato un surplus di lavoro agli agenti della Polizia Locale di Ancona. Cinque le pattuglie impegnate per un totale di tredici agenti. Ad Ancona, una corsia dell’Asse Attrezzato si è allagata intorno alle 15.30 di oggi, in seguito al passaggio di un forte temporale che si è abbattuto sul capoluogo. Nel tratto all’uscita della galleria Baldì, di fronte alle aree di servizio, si circola ad una sola corsia in direzione Baraccola, perché l’altra è allagata. Sul posto ci sono le pattuglie della Polizia Locale con i funzionari, oltre agli operai del Comune di Ancona che stanno lavorando per ripristinare la circolazione.

Sempre all’uscita della galleria Baldì in direzione Baraccola, l’acqua accumulata sulla sede stradale ha provocato un incidente: per colpa dell’aquaplaning una 38enne è finita con la sua auto contro il guard rail.

La donna sta bene ma l’auto è rimasta fortemente danneggiata.

Intorno alle 14 invece gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso per circa 15 minuti il sottopasso di via Macerata perché allagato. Ora la situazione è stata ripristinata.

Al momento non si registrano altre criticità nei sottopassi.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Ancona sono invece impegnate in numerosi interventi per alberi caduti sulla sede stradale in seguito al vento forte, oltre che per allagamenti nella zona centrale di Ancona (via Matteotti) dove l’acqua si è accumulata negli scantinati e in alcuni locali semi-interrati. Oltre una ventina le chiamate arrivate alle Fiamme Rosse.

Su Agugliano, Polverigi e Ancona è caduta una fitta grandinata che in alcuni casi ha ricoperto i campi come accaduto ad Agugliano.