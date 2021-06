Ancona, “agitazione” all’Agenzia delle Entrate: interviene la Polizia

A creare confusione agli sportelli dell'ente in via Palestro un soggetto che ha dei contenziosi. Sul posto una pattuglia delle Volanti

ANCONA – Verso le ore 13 di ieri, primo giugno, una pattuglia delle Volanti è intervenuta all’Agenzia delle Entrate in via Palestro per un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine che ha dei contenziosi in atto con l’ente. Questa persona infatti periodicamente si presenta agli sportelli creando un po’ di confusione. Dopo l’intervento dei poliziotti , il soggetto si è allontanato dopo aver presentato una richiesta di colloquio con il direttore.



Alle ore 16 inoltre giungeva al numero di emergenza una chiamata per un soggetto in probabile overdose nel parcheggio di via Pergolesi. Sul posto i poliziotti delle “bianco celesti” e il 118. Il soggetto riprendeva subito conoscenza. Ora saranno gli investigatori della Squadra Mobile a dare ulteriori indagini.

Sempre nel pomeriggio durante i controlli sul territorio una donna moldava é stata denunciata ex art 10 bis t.u. stranieri con invito a presentarsi in Questura per verificare la sua posizione.