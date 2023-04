Ancona, aggressione ad un italiano in piazza del Plebiscito: individuati e denunciati quattro egiziani

I fatti nella notte del 26 marzo scorso, quando la vittima era stata percossa dal gruppo dopo un diverbio per futili motivi scaturito da un supposto corteggiamento ad una ragazza

ANCONA – I poliziotti della Questura di Ancona, martedì scorso 4 aprile, hanno individuato e deferito a piede libero alla locale Procura della Repubblica di Ancona quattro cittadini egiziani dell’età compresa tra i 21 ed i 33 anni, in quanto ritenuti responsabili di lesione personale aggravata ed in concorso ai danni di un ragazzo italiano.

I fatti risalgono alla notte del 26 marzo scorso quando la vittima veniva aggredita e percossa dal gruppo di egiziani in piazza del Plebiscito.

Nella circostanza, per futili motivi, scaturiva inizialmente un diverbio tra uno degli indagati e la vittima legato al fantomatico corteggiamento di quest’ultimo alla ragazza dell’egiziano; il giovane, più piccolo di età, veniva minacciato ad allontanarsi dal luogo e, al rifiuto opposto da quest’ultimo, veniva dapprima violentemente spintonato e quindi percosso al volto e gettato in terra dal primo dei quattro aggressori e, successivamente, dagli altri tre, sempre di origini egiziane, che nel frattempo si erano uniti al primo per dargli man forte.

A seguito della colluttazione la giovane vittima veniva trasportata a mezzo autoambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette e dichiarato guaribile dai sanitari di turno in 7 giorni per trauma facciale non commotivo e contusione alla mano destra.

La successiva attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, permetteva di individuare i giovani responsabili dell’aggressione e deferirli in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.