Aggressione a scopo di rapina, Daspo urbano per due 20enni falconaresi

ANCONA – Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso due D.Ac.Ur nei confronti di due giovani 20enni di Falconara Marittima per l’aggressione di una donna avvenuta in prossimità di uno stabilimento balneare a scopo di rapina.

Le misure, disposte su istruttoria della Divisione Anticrimine, diretta dal vice questore Marina Pepe, hanno colpito due uomini, si tratta di un italiano e di un cittadino di origini marocchine, già gravati da precedenti di polizia. Visti i precedenti e le recidive il Questore ha disposto i D.Ac.Ur , inibendo per due anni l’accesso a tutti i pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento, ubicati in provincia di Ancona, con contestuale divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze.

Il daspo Willy rappresenta una misura di prevenzione il cui obiettivo è quello di frenare i comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, che avvengono nei centri cittadini.

Il Questore Capocasa dichiara: «Assicurare l’ordine e la sicurezza dei cittadini nei luoghi del vivere quotidiano, preservare la comunità da eventi violenti è la missione che le Donne e gli Uomini delle Forze di Polizia svolgono costantemente con il loro operato al servizio del prossimo. Lavoreremo sempre alacremente e con la massima professionalità affinché i luoghi di incontro e socialità, soprattutto dei giovani, restino avulsi da contesti e condotte di violenza».