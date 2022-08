Ancona, aggressione in un bar: interviene la polizia

ANCONA – Nella serata di ieri, 20 agosto, gli operatori delle volanti della Questura di Ancona sono intervenuti in un bar sito in via Giordano Bruno. Un uomo di origine rumene, ubriaco avrebbe preteso dalla barista alcolici. Ma considerato l’evidente stato di ubriachezza, la titolare ha rifiutato di somministrargli ulteriore alcol: quest’ultimo ha così iniziato ad aggredirla verbalmente rompendo il plexiglass posto sul bancone. D’istinto la titolare avrebbe risposto colpendolo alla testa con una bottiglia, ferendolo.

Gli operatori delle volanti hanno portato in Questura la titolare per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità e il 118, intervenuto sul posto, ha accompagnato l’uomo all’ospedale per la ferita alla testa.

Si sta pertanto procedendo a valutare le posizioni dei soggetti coinvolti e le eventuali contestazioni penali e amministrative.