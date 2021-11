Ancona: aggredita da due maremmani mentre fa jogging

ANCONA – Correva all’aria aperta, per fare un po’, di sport, quando si è trovata davanti due cani, di pastore maremmano, che l’hanno aggredita. Uno choc per una donna anconetana rimasta anche ferita dall’attacco dei due animali.

È successo ieri mattina (14 novembre), nella zona dello stadio del Conero. La donna era in compagnia del suo cane, di piccola taglia, quando si sono avvicinati i due maremmani, sfuggiti al controllo del proprietario. I cani più grandi avrebbero cercato di assalire il cane più piccolo quando la padrona ha cercato di difenderlo, rimediando un morso al braccio. La donna è dovuta ricorrere alle cure mediche e si è rivolta alla polizia perché il proprietario dei maremmani aveva ripreso i suoi animali andando via.

L’uomo è stato successivamente identificato e rintracciato presso la propria abitazione dove ha ammesso di essere il padrone degli animali, due cani vaccinati e microchippati. Ha inoltre aggiunto di essersi allontanato dalla donna, preoccupandosi di recuperare solo i suoi animali, poiché sentitosi aggredito ed ingiuriato dalla parte lesa.

I cani sono stati trovati ben curati e custoditi all’interno di un recinto. Per procedere contro di lui la donna dovrà fare denuncia non essendo le ferite superiori ai tempi limiti per la denuncia d’ufficio.