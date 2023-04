Ancona, aggredisce autista del bus su cui viaggia. Poi scende e tira sassi contro il mezzo: denunciato

ANCONA – Tensione su un bus di linea che nella giornata di ieri, 25 aprile. Il bus transitava per via Giordano Bruno. A bordo un giovane, nato in liberia, classe ’99, che, dopo essere stato controllato e trovato sprovvisto del titolo di viaggio, veniva invitato a scendere dal mezzo. Il giovane quindi ha cercato di aggredire l’autista. Contemporaneamente uno dei passeggeri riusciva ad avvisare la gazzella dei Carabinieri del radiomobile che passava per quella via.

Nel frattempo il ragazzo era sceso dal bus e aveva iniziato a lanciare dei sassi contro il mezzo danneggiandone i finestrini.

I militari lo hanno fermato e portato in caserma. Il ragazzo è stato denunciato per i reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.