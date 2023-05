Ancona: aggravamento della misura cautelare per un tunisino trovato con la droga. Torna a Montacuto

ANCONA – Nel luglio scorso, a seguito di un rocambolesco inseguimento perpetratosi nella zona del Piano, era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm di Ancona poiché trovato in possesso di 41 grammi di cocaina purissima. Oggi piovono guai per il tunisino 31enne, già noto alle forze dell’ordine, che dopo aver scontato un periodo nel carcere di Montacuto, era riuscito da più di un mese ad ottenere la detenzione degli arresti domiciliari nella zona di Fabriano. Tuttavia, nei giorni scorsi era stato pizzicato per strada, sempre in quel comune, dai carabinieri della Compagnia di Fabriano in servizio di controllo del territorio. I militari pertanto lo avevano denunciato per evasione. L’uomo si trovava in giro senza alcun motivo valido. Considerato il comportamento non osservante della misura cautelare domiciliare, non ci è voluto molto a far scattare l’aggravamento della misura, immediatamente eseguita dai carabinieri del Norm di Ancona con la collaborazione di quelli di Fabriano. Alle prime luci del sole, questa mattina, 15 maggio, i militari hanno bussato alla porta dell’appartamento nel Fabrianese dove il tunisino risultava essere domiciliato. Sorpreso, sbalordito e assonnato, il 31enne non ha opposto resistenza. Fatte le valigie, è stato immediatamente tradotto presso il carcere di Montacuto in attesa di essere processato per i reati dei quali è accusato.