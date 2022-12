Aeroporto delle Marche, sbloccati 3 milioni per voli su Roma, Milano e Napoli

ANCONA – Sbloccati i 3 milioni di euro della Finanziaria 2022 per i voli di continuità dall’aeroporto Raffaello Sanzio (Falconara Marittima) verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli. Il ministro delle Infrastrutture (Matteo Salvini) ha firmato il decreto che autorizza a spendere i 3 milioni di euro «a compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona» spiegano i deputati della Lega Mirco Carloni e Riccardo Augusto Marchetti.

Una notizia importante, considerando l’obiettivo che si è data fin dall’inizio la giunta regionale targata Francesco Acquaroli, ovvero quello di rilanciare l’aeroporto delle Marche. «Garantire la continuità territoriale delle Marche è la strada giusta da seguire – spiegano i due deputati leghisti – : puntare allo sviluppo dell’aeroporto di Ancona, garantendo le tratte da e per Roma, Napoli e Milano è una risposta che l’economia del territorio della regione attendeva da tempo».

I deputati annunciano di essere al lavoro per «garantire la necessaria copertura finanziaria per il prossimo triennio con un emendamento a nostra firma, e in contatto con la divisione mobilità della Commissione europea per avere l’autorizzazione all’aiuto di stato previsto per la garanzia della continuità territoriale».