Aeroporto delle Marche, dal 1° aprile voli per Roma, Milano e Napoli con Sky Alps

ANCONA – Un volo al giorno per Roma, due voli al giorno per Milano (dal lunedì al venerdì e un volo al giorno nei weekend) e due voli a settimana per Napoli. Sono i collegamenti aerei che dal 1° aprile saranno svolti dall’aeroporto di Ancona da Sky Alps, la compagnia aerea di Bolzano che subentra ad Aeroitalia nella continuità territoriale.

Sky Alps fa sapere che posizionerà un aeromobile sullo scalo dorico. «SkyAlps è lieta di essersi aggiudicata il bando per i voli di continuità dall’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona e di poter continuare a garantire i voli per Milano, Roma e Napoli, trattandosi di connessioni molto importanti per il territorio», spiega Josef Gostner, presidente di SkyAlps. I voli saranno operati con aerei del tipo DASH-8 Q-400 che garantiranno la continuità territoriale fino a metà maggio.

«Siamo felici che SkyAlps abbia colto l’occasione di collegare il nostro territorio con le città di Roma, Milano e Napoli e ci auguriamo che questa partnership possa svilupparsi nel tempo», dichiara soddisfatto Alexander D’Orsogna, CEO di Ancona International Airport. La programmazione dei voli è pubblicata sul sito ufficiale di SkyAlps www.skyalps.com. Tutti i voli sono direttamente prenotabili online o nelle agenzie di viaggio partner.