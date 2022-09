Aeroporto di Ancona, D’Orsogna è il nuovo amministratore delegato

ANCONA – Alexander D’Orsogna è il nuovo amministratore delegato e direttore generale dell’International Airport di Ancona. D’Orsogna, che raccoglie il testimone da Carmine Bassetti dopo le sue dimissioni, avrà il compito di rilanciare l’aeroporto di Falconara.

Quarantasette anni, di origini italo-americane, una laurea in Economia e Commercio alle spalle ed un Master in Business Administration, il nuovo ad dell’aeroporto Raffaello Sanzio vanta una lunga esperienza nel settore aviazione, sia in ambito nazionale che internazionale.

«Continuando l’ottimo lavoro di risanamento svolto dall’ingegner Bassetti – afferma mister Hamish de Run, presidente di Ancona International Airport – il dottor D’Orsogna avrà, in particolare, la responsabilità di rilanciare l’aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ da un punto di vista commerciale. Obiettivo che svilupperà e raggiungerà anche grazie al lavoro sinergico con la nuova agenzia Regionale per il Turismo e l’internazionalizzazione della Regione Marche (ATIM). L’avvio di nuove tratte aeree in Italia e all’estero – aggiunge – e la promozione del territorio marchigiano sui mercati strategici internazionali sono cruciali per il raggiungimento di questi obiettivi, sia per lo sviluppo dei flussi turistici, sia per rendere l’aeroporto il punto nevralgico di riferimento del frizzante tessuto imprenditoriale Marchigiano riconosciuto universalmente come uno dei motori di eccellenza del ‘Made In Italy’ nel mondo».

Il presidente di Ancona International Airport rivolge un «particolare ringraziamento all’Ingegner Bassetti, che ha avuto il difficile compito di ristrutturare la società di gestione dell’aeroporto di Ancona in un periodo particolarmente complicato caratterizzato dalla pandemia e dallo scoppio della guerra in Ucraina, due eventi che hanno avuto immense conseguenze negative sia nell’ambito dello sviluppo del traffico, sia da un punto di vista finanziario».

Oggi Bassetti «lascia una società con un modesto indebitamento, profondamente risanata, ristrutturata sia rispetto all’organizzazione del personale che alla gestione dei servizi anche grazie agli importanti investimenti infrastrutturali effettuati».

Tra i risultati positivi vengono ricordati quelli in termini «di ripresa del traffico passeggeri, considerando che nei mesi di Luglio ed Agosto i passeggeri transitati in aeroporto sono superiori a quelli degli stessi mesi del 2019». e poi le nuove rotte per Cracovia e, da dicembre, il volo per Bucarest. Infine, «l’importante accordo raggiunto con Ospedali Riuniti di Ancona in merito al servizio di Pronto Intervento con il posizionamento degli elicotteri del 118 in aeroporto, fondamentale servizio per tutti i cittadini della Regione Marche».