ANCONA – Da ottobre i voli aerei di continuità tra l’aeroporto di Ancona e quelli di Roma, Milano e Napoli. Lo ha annunciato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un post su Facebook. «Sono state pubblicate oggi sulla Gazzetta Europea le gare per avviare, dal prossimo ottobre, i voli aerei di continuità che collegheranno l’Aeroporto delle Marche con le tre principali città italiane – scrive il governatore sulla sua pagina social – . Saranno due i voli giornalieri andata e ritorno da Ancona a Roma Fiumicino e a Milano Linate, e uno giornaliero andata e ritorno per Napoli Capodichino».

Per i marchigiani i voli avranno «tariffe agevolate»: in particolare, il collegamento aereo da Ancona per Roma Fiumicino avrà una tariffa di 60 euro e due rotazioni giornaliere. Anche per il volo Ancona – Milano Linate sono previste due rotazioni giornaliere dal lunedì al venerdì, mentre la tariffa prevista è di 65 euro. Il collegamento sarà attivo anche nel weekend quando è prevista una sola rotazione nella giornata del sabato e della domenica.

Infine, il collegamento tra Ancona e Napoli Capodichino avrà una tariffa di 60 euro e una sola rotazione. «Una grandissima opportunità per la crescita turistica e economica della nostra regione» conclude il governatore Acquaroli.

Sabato 27 maggio è intanto partito il primo volo internazionale Ancona – Parigi Orly, collegamento annuale previsto nelle giornate di martedì e sabato. In calendario il sabato anche la ripartenza dei nuovi voli per Cagliari e Olbia.