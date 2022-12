Aeroporto Marche, Acquaroli: «Dalla Comunità Europea il sì per il volo su Roma»

Lo annuncia il presidente della Regione Francesco Acquaroli. E aggiunge: «Stiamo lavorando per implementare i collegamenti sia sull'Italia che sull'estero»

ANCONA – «Abbiamo avuto dalla Comunità Europea l’assenso per il volo su Roma». Lo annuncia il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sulla sua pagina Facebook spiegando «siamo a lavoro per implementare i collegamenti sia sull’Italia che sull’estero dall’Aeroporto delle Marche».

«Relativamente alla continuità territoriale, che ci permetterà di avere voli giornalieri sulle principali città italiane», aggiunge «stiamo attendendo la risposta sui voli aerei verso Milano e Napoli. Relativamente ai voli sull’Europa, apprendiamo, con estrema soddisfazione, che il bando promosso dalla nostra Regione per l’avvio di nuove rotte ha avuto quest’anno un riscontro importante, con nuovi voli verso Londra, Parigi e Santorini».

«Mi fa piacere in particolar modo perché, in passato, la Regione è stata criticata per l’inefficienza dei propri bandi relativamente all’attrazione di nuovi voli aerei. Oggi – conclude – con gli stessi strumenti, riusciamo a raggiungere risultati più soddisfacenti che aumentano le rotte dal nostro Aeroporto delle Marche».