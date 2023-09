Ancona, adolescenti tunisini non accompagnati chiedono aiuto alla polizia: affidati al Servizio Emergenza Minori

I ragazzini, di circa 15 anni, hanno chiesto aiuto ai poliziotti durante un servizio di controllo del territorio, in piazza Roma. Erano soli in strada e senza rifugi

ANCONA – Doppio intervento delle Volanti ieri sera 8 settembre: uno in soccorso di un uomo e l’altro di tre adolescenti stranieri non accompagnati. Nella tarda serata di ieri una pattuglia delle Volanti della Questura di Ancona è intervenuta in via Colleverde, nel capoluogo marchigiano, in ausilio del personale del 118, per un uomo, affetto da disturbi psichiatrici, il quale avrebbe minacciato con un coltello le sue due sorelle.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti l’uomo è stato messo in sicurezza e nessuno è rimasto ferito. A seguito dell’intervento, l’uomo è stato condotto al pronto soccorso per le cure del caso.

Un’altra pattuglia delle Volanti ieri sera è stata impegnata a portare soccorso a tre minori non accompagnati. I ragazzini, di circa 15 anni, hanno chiesto aiuto ai poliziotti durante un servizio di controllo del territorio, in piazza Roma. I tre minori, in un inglese stentato, avrebbero chiesto aiuto ai poliziotti, perché soli in strada e senza rifugio.

I ragazzini sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione, grazie all’ausilio del personale della Polizia Scientifica, impegnato h24 per tutte le emergenze. Al termine delle operazioni di identificazioni i tre ragazzi, tutti di nazionalità tunisina, sono stati affidati al Servizio Emergenza Minori, che ha provveduto al loro collocamento in strutture idonee.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa dichiara: «Esserci sempre, ed esserci prima, per consentire a qualsiasi soggetto fragile la tutela più opportuna e concreta».