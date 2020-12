Ancona aderisce a Mosaico verde: in arrivo 500 nuovi alberi

ANCONA – Nuovi alberi per combattere i cambiamenti climatici. Il Comune di Ancona aderisce a “Mosaico verde”, il progetto che prevede un imponente intervento di forestazione urbana in tre aree del territorio comunale, sensibili sotto il profilo della qualità dell’aria e della tutela ambientale, per un totale di circa 500 alberature. Le tre aree interessate saranno l’Asse nord-sud, la scuola primaria Collodi e il Viale della Vittoria.

L’iniziativa e la campagna di promozione di Mosaico Verde è gestita da AzzeroCO2 S.r.l., società istituita da Legambiente, patrocinata da una serie di istituzioni ed enti pubblici, e resa possibile grazie alla collaborazione attivata tra aziende sponsor e i Comuni interessati, sempre purtroppo a corto di risorse. Attraverso Mosaico Verde, infatti, AzzeroC02 ha creato una piattaforma che regola l’incontro tra una offerta di aree pubbliche disponibili per la forestazione (o aree verdi esistenti da tutelare) e l’esigenza delle aziende, come – nel caso di Ancona – Estra Prometeo, di investire risorse come misura di Responsabilità Sociale di Impresa.

L’assessore Michele Polenta

«La proposta che ci è pervenuta costituisce una grande opportunità, in totale coerenza con il P.I.A. (Progetto contro l’inquinamento atmosferico, responsabile scientifico prof. Floriano Bonifazi)» spiega l’assessore all’Ambiente Michele Polenta. «È stato utile poterla rimodulare in tre aree diverse, estendendola dall’asse attrezzato – l’intervento principale con la messa a dimora di centinaia di alberature – anche a siti meno estesi ma assolutamente significativi».

«Sono molti gli effetti positivi che un’area boschiva urbana può apportare all’ambiente – prosegue l’assessore -: l’effetto principale si ha sulle temperature e sul clima: una città con più alberi può ridurre l’effetto “isole di calore”. Un altro effetto dovuto alla presenza di alberature è l’assorbimento della CO2 atmosferica: grazie al processo della fotosintesi, infatti, gli alberi assorbono CO2 e successivamente la reimmettono sotto forma di ossigeno in atmosfera. Un albero può arrivare ad assorbire fino a 150 kg di CO2 all’anno, contribuendo fortemente a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Un ulteriore effetto è sulla sicurezza del suolo: un terreno con radici è molto più resistente di un suolo cementificato, e previene fenomeni come l’erosione. Grazie sempre al processo di fotosintesi e alla deposizione, una pianta può contribuire fortemente al miglioramento dell’aria urbana, filtrando l’inquinamento atmosferico attraverso il processo di deposizione delle polveri sottili».

L’intervento previsto, formalizzato attraverso un protocollo di intesa tra Comune di Ancona e società AzzeroC02 e a costo zero per l’amministrazione, interesserà dunque tre aree localizzate in varie parti della città: una zona in prossimità di uno svincolo di un’arteria ad alta densità di circolazione (Asse Nord-Sud), la scuola primaria Collodi e il Viale della Vittoria. Lungo l‘Asse, arteria ad elevato traffico veicolare da e per la città, si prevede l’impiego di circa 475 esemplari tra arborei e arbustivi che formeranno un vero e proprio bosco sottostante il viadotto. Presso la scuola Collodi è prevista la messa a dimora di 15 esemplari arborei di pronto effetto, da integrare con la vegetazione arborea ed arbustiva preesistente all’interno del parco della scuola. Al Viale della Vittoria, l’intervento riguarderà la messa a dimora di 10 esemplari di tiglio selvatico varietà fastigiata, piante “mellifere (piante idonee ad ospitare api, con un positivo effetto sul ciclo biologico).

I lavori per la realizzazione degli interventi di piantumazione inizieranno nelle prossime settimane e verranno svolti in tempi brevi. Saranno preceduti entro il mese di gennaio da sopralluoghi svolti dai tecnici di AzzeroCO2 con i tecnici comunali, le Direzione Verde e il prof. Bonifazi (PIA) per verificare la compatibilità delle azioni con il Progetto P.I.A. Il piano di manutenzione ha durata triennale: avrà inizio dalla primavera 2021 e si concluderà nell’autunno 2024: i costi saranno a carico dalla società AzzeroCo2.

«Mosaico Verde – sottolinea l’amministrazione – può considerarsi una prima fase attuativa del progetto che il Comune sta sviluppando proprio in questi anni, il PIA, avviato nel 2018 e concretizzato con la convenzione approvata con successiva deliberazione della Giunta ed è del tutto collegato alla linea di programmazione del Comune di Ancona in ambito di adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppata negli anni (adesione al ‘Patto dei Sindaci” 2008, adesione al “Major Adapi 2013, adesione al “Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima” 2016, approvazione del PAESC- Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima 2019)».