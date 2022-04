Ancona, addio ad Erminio Copparo. Valeria Mancinelli: «Già ci manca»

ANCONA – Cordoglio ad Ancona per la morte di Erminio Copparo, amministratore unico della società partecipata comunale, Mobilità & Parcheggi. Sessantatré anni, Copparo, è stato stroncato da un male contro il quale combatteva da tempo. Ex direttore della Clementoni, guidava Mobilità & Parcheggi dal 2014.



«Erminio è stato fino all’ultimo un collaboratore appassionato e competente. Già ci manca», commenta la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, appresa la notizia.



E intanto oggi gli uffici della società resteranno chiusi: «Il grande lutto che ha colpito la famiglia M&P non ci consente di tenere aperti i nostri uffici nella giornata di oggi – fanno sapere dalla partecipata del Comune -. Non saremmo nelle condizioni di servirvi al meglio. Ce ne scusiamo con gli utenti. Saremo nuovamente aperti domani».

L’assessore ai Trasporti del Comune di Ancona Ida Simonella lo ricorda con affetto. «Erminio ci ha insegnato tantissimo. Ci ha insegnato che si può fare. Si può gestire un’azienda pubblica stando a posto con i conti, pensando continuamente a migliorare il servizio, a valorizzare i collaboratori, addirittura a progettare investimenti, o realizzare una sede dignitosa e accogliente per dipendenti e utenti. Ci ha insegnato che puoi perseguire finalità pubbliche, facendo strabene ed in maniera efficiente. Quando si affronta una malattia come la sua si tende a usare la parola guerriero. È un termine che non mi piace, che non dice pienamente tutta la complessità che c’è dietro quel tunnel, ma per Erminio devo fare un eccezione. Lui era un combattente vero, un leone. Oggi ho il cuore a pezzi. Ciao, amico mio».