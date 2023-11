Ancona, addio a Gigio Mandolesi: aveva fondato la catena per animali ˊFriendsˊ

Il conosciuto titolare dei negozi per amici a quattro zampe si è spento stanotte (3 novembre). Era ricoverato da tempo all'hospice di Chiaravalle. Domani i funerali

ANCONA – Addio a Luigi (Gigio) Mandolesi, il fondatore di una delle prime catene di negozi per animali. Luigi, per tutti Gigio, si è spento nella notte a cavallo tra il 2 e il 3 novembre, all’hospice di Chiaravalle, dove si trovava da tempo dopo una diagnosi infausta.

Un sorriso, il suo, che si è spento in quattro mesi, forse a causa di un carcinoma, dicono gli amici più stretti. Luigi, classe ’72 (51 anni), lascia la figlia Gaia (11), l’amatissima compagna Sandra e i genitori, Beatrice e Franco, di Falconara Marittima.

Foto K. Agostinelli (fonte Fb) Fonte Fb Friends Fonte Fb Friends

Dopo la laurea, Mandolesi aveva dato vita alla catena ˊFriendsˊ, con punti vendita ad Ancona, a Civitanova e a Falconara. In tanti lo ricordano a bordo del suo furgoncino, mentre scendeva sorridente per scaricare le crocchette da vendere nei locali al centro Mirum, alla Baraccola, o mentre salutava i suoi ˊclientiˊ a quattro zampe che gli saltavano addosso per l’affetto. All’interno dei suoi store, gli piaceva dare vita a contest e gare di bellezza di Fido e Micio, con foto da appicciare ovunque, alle casse e lungo le corsie.

Amava sfoggiare le felpe promozionali dell’azienda, con il marchio a cui lui stesso aveva dato vita. Tifosissimo dell’Inter e molto legato all’Ancona, il calcio, oltre gli animali, era la sua seconda passione. Commoventi i messaggi di amici e conoscenti: «Era generoso, si spaccava in quattro per noi». I funerali sono fissati per domani (4 novembre), alle 16.30, alla chiesa parrocchiale San Giuseppe di Falconara Marittima.