Ancona, accusano un malore: due persone finiscono in ospedale

Due gli interventi. entrambi al Palaindoor: uno per una donna 64enne e l'altro per un ragazzino di 13 anni

ANCONA – Due persone sono state soccorse al Palaindoor, in due distinti interventi, dalla Croce Gialla di Ancona. Si tratta di una donna di 64 anni e di un ragazzino di 13 anni. La donna è stata colta da malore. Da quanto si apprende, i primi soccorsi sarebbero stati portati da un medico presente all’interno del palazzetto.

La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice giallo. Il secondo intervento al Palaindoor ha riguardato un ragazzino di 13 anni, anche lui colto da malore. Il 134enne è stato trasportato al pronto soccorso del Salesi di Ancona in codice verde, per accertamenti.