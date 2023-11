Ancona, accusa un malore dal medico e muore

È accaduto stamattina (15 novembre) in corso Garibaldi. Le manovre di rianimazione sono proseguite per oltre 40 minuti

ANCONA – Era andato a fare una visita neurologica, un controllo di routine, ma è morto sotto gli occhi della dottoressa. È accaduto stamattina (15 novembre) in pieno centro. L’uomo, intorno alle 12.30, si trovava in un ambulatorio privato di corso Garibaldi.

Stando a quanto hanno riferito i testimoni, il paziente era appena entrato in visita quando ha accusato un malore. Un arresto cardiocircolatorio fatale, si presume. Dall’infarto, quel signore di 72 anni, M.B., non si è più ripreso. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per 40 minuti. I dipendenti dello studio medico hanno fatto uscire tutti gli altri assistiti e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto, l’automedica del 118 e un mezzo della Croce Gialla di Ancona. I sanitari hanno provato in tutti i modi a strappare quell’uomo alla morte, senza però riuscirci. Sottoposto a terapia farmacologica sul posto e alle scosse salvavita del defibrillatore, per il signore non c’è stato altro da fare che constatare il decesso.