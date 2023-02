Ancona, sfiora i 100 anni e accusa un malore ma il montascale è bloccato: intervengono i pompieri

Un malore per una donna di quasi cento anni: per il montascale rotto intervengono i vigili del fuoco. La signora, residente nel quartiere Adriatico, è stata trasportata a Torrette

ANCONA – Accusa un malore ma non può essere trasportata in ospedale: arrivano i pompieri. È successo nella tarda mattinata di ieri (mercoledì 8 gennaio), in un centralissimo appartamento di via Isonzo, nel rione Adriatico di Ancona. Qui una donna alla soglia dei cento anni avrebbe accusato un malore e allertato quindi il 112 Nue, il Numero Unico di Emergenza.

Sul posto, in una manciata di minuti, la Croce gialla e l’automedica per le prime cure. I militi hanno poi deciso per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette, ma non avevano fatto i conti col montascale, di cui il condominio è dotato proprio per agevolare la discesa e la risalita in casa dell’anziana.

Un montascale che in quel momento era bloccato: di qui, la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco. A sirene spiegate, al civico 134 di via Isonzo, sono arrivati l’autoscala e il furgoncino dei pompieri. Una squadra si è occupata di sbloccare il montascale, permettendo così il trasporto in ospedale della donna.