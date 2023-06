Il tifoso, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è risultato essere già stato sottoposto numerose volte a daspo sportivoo

ANCONA – Nuovo Daspo del Questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti di un tifoso dell’Ancona. Il provvedimento, elaborato dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, di divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, dove si svolgono le manifestazioni sportive di calcio, è stato disposto nei confronti di un 50enne anconetano che in occasione dell’incontro di calcio Ancona – Lucchese, dello scorso 11 maggio, è stato ritenuto responsabile di condotta pericolosa, dopo aver acceso un fumogeno all’interno della Curva, finito poi sugli spalti.

Dalle immagini registrate ed estrapolate dalla Polizia Scientifica il tifoso è stato successivamente identificato dalla Digos, grazie all’operato della Squadra Tifoseria, e deferito all’Autorità Giudiziaria. L’uomo non potrà più accedere alle manifestazioni sportive per cinque anni. Il tifoso già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è risultato essere già stato sottoposto numerose volte a daspo sportivo. Da inizio dell’anno sono già 29 i daspo sportivi disposti dal Questore di Ancona.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa dichiara: «È nostro preciso compito lavorare affinché gli eventi sportivi siano luoghi di sano divertimento e non causa di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, o peggio, occasione di pericolo per l’incolumità di coloro i quali vengono allo stadio e nelle altre strutture dedicate, con il desiderio e l’aspirazione di trascorrere ore di spensieratezza con amici e famiglia».