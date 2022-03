Accademia Volley Ancona e Fondazione Lorenzo Farinelli insieme: «Far conoscere ai giovani l’importanza della ricerca»

ANCONA – Siglato un accordo di collaborazione fra l’Accademia Volley Ancona e la Fondazione Lorenzo Farinelli onlus per dare impulso alla ricerca scientifica. Un sodalizio gratuito, quello tra il gruppo sportivo dorico e la fondazione nata per portare avanti progetti e desideri del giovane medico anconetano, scomparso l’11 febbraio 2019 a causa di un linfoma non-Hodgkin.

Tecnicamente, si tratterà di uno sponsor etico, ma concretamente sarà molto di più. Un legame profondo fra due importanti realtà del capoluogo marchigiano, che credono fermamente nella formazione, nella professionalità, nella competenza e nella scienza. “Mordere la vita” era il motto di Lorenzo Farinelli, una filosofia che lo sport riesce a rappresentare appieno.

La barca, il viaggio, la vita. Le farfalle, il sogno, la bellezza. C’è tutto questo nel logo della Fondazione Lorenzo Farinelli onlus che compare già su alcune locandine social, nonché su manifesti e striscioni dell’Accademia Volley Ancona, e dalla prossima stagione sulle maglie da gioco.

«Luigi Dusmet, consigliere della Fondazione Lorenzo Farinelli, è un mio carissimo amico ed è dal 2019 che volevamo fare qualcosa assieme – spiega Mario Lanari, presidente dell’Accademia Volley Ancona -. Poi c’è stata la pandemia che ci ha rallentato, ma appena abbiamo potuto ci siamo rimessi all’opera, con il supporto prezioso del nostro responsabile relazioni esterne, Emanuele Lodolini, proponendo la sponsorizzazione etica. Siamo felicissimi di aver trovato immediatamente il punto di incontro, speriamo davvero di poter dare un enorme contributo alla ricerca scientifica nel nome di Lorenzo. L’Accademia Volley non è solo sport, ma è anche socialità, inclusività, solidarietà, responsabilità sociale e integrazione».

«Abbiamo accolto con enorme piacere la proposta dell’Accademia Volley Ancona – le parole di Amalia Dusmet, presidente della Fondazione Lorenzo Farinelli onlus, vicepresidente il marito Giovanni Farinelli -. Lo sport è vita, è contatto con gli altri, è salute, è benessere, tutti valori che mio figlio Lorenzo traduceva in azioni concrete, ogni giorno, con il sorriso sulle labbra. Vorremmo far conoscere ai giovani l’importanza della ricerca in campo medico. Perché la vita, come ripeteva sempre Lorenzo, va vissuta nel miglior modo possibile. Stiamo realizzando i suoi desideri, i suoi progetti, le sue passioni. Ed è bello farlo con gli amici dell’Accademia Volley».

In seguito alla scomparsa prematura di Lorenzo Farinelli la famiglia aveva aperto la fondazione in suo onore, nella quale erano confluiti i fondi raccolti dopo il video appello lanciato sul web dallo stesso medico nel quale Lorenzo chiedeva aiuto per sottoporsi ad una terapia sperimentale negli Stati Uniti. Un sogno che per lui rimase tale, perché la malattia non gli lasciò scampo. La generosità di Lorenzo era grande, tanto che quando era ancora in vita aveva effettuato una donazione in favore di un ragazzo siciliano, Calogero Gliozzo, anche lui affetto da un linfoma non-Hodgkin e intenzionato a curarsi con la stessa terapia sperimentale (CAR-T).

La Fondazione dalla sua apertura si è resa protagonista di una importante iniziativa a supporto della ricerca scientifica, mettendo a disposizione una borsa di studio per un anno in favore di un ricercatore impegnato in studi clinici di approfondimento per la cura di patologie linfoproliferative e clonali midollari, quelle di cui ha sofferto Lorenzo.

Parla di «una collaborazione importante» il responsabile relazioni esterne Accademia Volley Ancona Emanuele Lodolini. «Lo abbiamo visto anche con la pandemia quanto sia importante promuovere e sostenere la ricerca scientifica – ha detto – . Sempre. Lo dobbiamo a Lorenzo, alla sua famiglia e ai tanti che soffrono. Lo dobbiamo a chi crede nell’importanza della funzione sociale dello sport».

L’Accademia Volley Ancona è la società di volley maschile più importante del capoluogo marchigiano, tanto che in oltre 20 anni ha formato numerosi atleti e allenatori, coinvolgendo i giovani del territorio e ponendosi come “scuola di vita”, trasmettendo valori come il rispetto per l’avversario, per le regole e, soprattutto, il rispetto verso sé stessi e il proprio corpo. Nella stagione sportiva 2021-22, la prima squadra, denominata Bontempi Casa Netoip Ancona, disputa il campionato nazionale di serie B, inoltre è impegnata con i suoi giovani, nei campionati regionali di serie D e di Prima Divisione, oltre a competere con l’Under 17 e l’Under 15. Attivi anche i C.A.S. di minivolley (Centri di Avviamento allo Sport).