Ancona, a Marina Dorica nuovo ingresso e impianto fotovoltaico

ANCONA – Nuovo ingresso, nuovi posti auto coperti e un enorme impianto fotovoltaico a copertura degli stessi a Marina Dorica: il taglio del nastro è avvenuto stamattina, alla presenza della sindaca Valeria Mancinelli. Sono le importanti novità nel porto turistico anconetano che vanno in direzione della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e del miglioramento della circolazione e della fruibilità di un luogo amato non solo da tanti diportisti ma anche da numerosi anconetani. «Un porto aperto alla cittadinanza che con queste due novità si conferma tra i più green d’Italia – ha spiegato il presidente di Marina Dorica, Leonardo Zuccaro –. Sono un impianto fotovoltaico che darà una produzione annua di oltre 230mila kilowattora, che permetterà di ridurre le emissioni in atmosfera di 100 tonnellate l’anno di Co2 e di ospitare sotto di esso 70 posti auto ombreggiati, e un secondo ingresso al porto turistico, quello a ovest, che sarà in grado di decongestionare il primo ingresso e che, soprattutto, sarà in grado di dare una risposta alla cittadinanza per chi cerca un parcheggio a Marina Dorica. Un accesso che sarà libero, non contingentato, senza sbarre, che permetterà di accedere al parcheggio ovest a 50 metri dal centro servizi. Un polmone per il traffico veicolare che diminuirà gli accessi all’interno del porto».

L’accesso ovest a Marina Dorica

Si tratta di un progetto portato a termine con motivazioni di ordine economico e ambientale, come spiega ancora Leonardo Zuccaro: «Un impianto fotovoltaico come questo consente di ridurre notevolmente le emissioni di anidride carbonica e la bolletta energetica, e consente in generale un risparmio di costi per la gestione del porto turistico, che si riflette a cascata sulle tariffe di Marina Dorica». Il secondo ingresso, che è quello già utilizzato e indicato dalla segnaletica, in fondo a via Mattei, da lunedì prossimo 17 aprile sarà l’unico accesso a Marina Dorica per chi non è in possesso di badge. I possessore di tessera magnetica, invece, potranno continuare ad accedere da via Mazzola, dove ci sono le sbarre: «Questo ci permetterà di snellire il traffico dove operano i cantieri navali, zona con una certa criticità dovuta al fatto che dai cantieri escono le imbarcazioni via terra con i carrelli per andare al varo – conclude Zuccaro –. Il secondo ingresso che porta direttamente al Triangolone e al parcheggio ovest sarà un vantaggio per tutti». Soddisfatta anche la sindaca Valeria Mancinelli, che ha tagliato il nastro insieme a Zuccaro: «Marina Dorica è un gran bel posto turistico che ospita gran parte della passione degli anconetani e del loro rapporto con il mare. E questo intervento è un segnale concreto che va nella giusta direzione, le iniziative di questo tipo ad Ancona si stanno moltiplicando».