Ancona, a lavoro senza mascherine e senza distanziamento: tre locali chiusi per cinque giorni

ANCONA- Tre locali controllati e risultati non in regola rispetto alle norme anti-covid: è accaduto ad Ancona, nell’ambito dei controlli della polizia disposti nel corso del week-end dal Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa.

Senza mascherina e senza rispettare alcune prescrizioni – mancava la cartellonistica riguardante il distanziamento e il numero massimo di accesso. Un primo locale nelle immediate adiacenze di piazza del Plebiscito, è stato controllato sabato sera; il titolare (R.G, 58 anni) non indossava la mascherina mentre serviva gli avventori. Anche in un’altro locale, un bar “drink food” che si trova in via Mazzini, il titolare (C.A, di anni 31) non utilizzava dispositivi di protezione per operare e servire al bancone.

Il terzo è invece un ristorante etnico sito nella zona di via Fiorini. In quest’ultimo caso, nella giornata di ieri – 22 novembre -, all’ora di pranzo, una Volante del locale UPGSP è stata allertata da un addetto al controllo del green pass del citato locale, che era stato spintonato ed era rimasto quasi travolto da una vera e propria folla di persone, che volevano entrare nel locale per festeggiare un battesimo. Quando la pattuglia è intervenuta ha trovato effettivamente la presenza di un centinaio di persone fuori dal locale che provavano ad accedervi. Anche all’interno vi erano i tavoli tutti pieni e numerose persone che non avendo trovato posto a sedere mangiavano all’impiedi. Non era stata rispettata alcuna regola di contenimento della capienza. La titolare (C.M, di anni 20) era stata già sanzionata in passato per il mancato rispetto della normativa anti-covid.

Tutti e tre i citati locali dovranno pertanto osservare cinque giorni di chiusura, a partire da oggi, come sanzione accessoria al pagamento della somma di 400 euro.