Ancona, in un anno oltre 63mila multe per sette milioni di euro

ANCONA – Non sono certo i 2,5 milioni di multe fatti registrare nella città di Milano nel giro di un anno – circa settemila contravvenzioni al giorno –, ma i numeri di Ancona, relativi al 2022, sono comunque molto alti. Lo testimoniano i dati sullo scorso anno pubblicati dalla polizia locale, che con personale proprio e con gli ausiliari del traffico ha complessivamente elevato 63.261 contravvenzioni per circa 7 milioni di euro. La polizia locale di Ancona, all’indomani della Giornata del corpo e del patrono San Sebastiano, ha reso noti i dati dello scorso anno quando, a fianco di una sostanziosa attività istituzionale, sono stati avviati importanti progetti per la promozione di valori di civile convivenza e buone pratiche, con un occhio particolare ai giovani. Ancora indisciplinati gli anconetani alla guida: oltre 63mila le sanzioni, 239 i veicoli sequestrati e 145 le patenti ritirate o sospese. In calo gli incidenti stradali ma in aumento le patenti ritirate. Sono incrementate le sanzioni dovute a controlli ambientali e anche quelle relative a derrate alimentari scadute o avariate, con relativi sequestri.

La polizia locale con il suo personale ha elevato 37mila sanzioni, per un valore complessivo di circa 5,8 milioni di euro, delle quali oltre 10mila le multe derivanti dalle postazioni fisse degli autovelox e 3900 circa quelle derivanti dai controlli effettuati con il telelaser. Alle circa 37mila sanzioni si aggiungono poi quelle elevate dagli ausiliari del traffico, oltre 26mila, per un valore di 1,1 milioni di euro circa. Le violazioni accertate e che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente di guida sono state 17mila per oltre 54mila punti decurtati. Gli incidenti stradali rilevati sono stati complessivamente 737 di cui 386 con solo danni ai mezzi, 351 con feriti (con un totale di feriti tra conducenti e trasportati di 458 persone), 4 con prognosi riservata e 2 mortali. Sono state effettuate 41 comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica per reati connessi all’infortunistica stradale. Sono stati 196, invece, gli interventi per segnalazioni di danneggiamento.

Attento anche il lavoro svolto dalla polizia locale per gli accertamenti anagrafici e la verifica della residenza, complessivamente oltre 7mila controlli, dei quali 45 quelli richiesti dai servizi sociali, dall’ufficio alloggi e altri uffici comunali, e più di cento quelli realizzati per conto della Questura dorica. I controlli ambientali hanno portato all’elevazione di oltre cento sanzioni, di cui 14 a seguito di sopralluoghi mentre le rimanenti derivano dalla visione dei filmati delle telecamere posizionate nei siti con maggiore abbandono di rifiuti. In quest’ambito – spiega la relazione della polizia locale – sono stati effettuati 60 sopralluoghi, visionati 1.250.000 fotogrammi, svolti 50 sopralluoghi insieme ad AnconAmbiente e redatti 24 verbali a seguito dell’attività degli ispettori ambientali. Notevole anche il lavoro svolto dalle sezioni commerciale e giudiziaria.

Ma il 2022 ha anche registrato una ricca attività riguardo alla partecipazione e all’attivazione dei progetti, come quello finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento politiche antidroga, dal titolo «No alcol, no drugs, no crash». «Siamo sempre più presenti sul territorio per garantire sicurezza, tutela del consumatore e al servizio del cittadino – afferma la comandante della polizia locale di Ancona, Liliana Rovaldi -.Sono veramente orgogliosa del lavoro dei miei colleghi al comando e li ringrazio per le attività che con dedizione portano avanti quotidianamente a servizio della comunità».