Ancona, 56enne trovato morto in casa. L’uomo era deceduto da giorni

ANCONA – Malore in casa: niente da fare per un 56enne. Il fatto è accaduto questa mattina, 5 febbraio, in centro ad Ancona. Sul posto la Croce Gialla, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Nonostante i soccorsi però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È stato trovato privo di vita, forse per un malore improviso.

A dare l’allarme un familiare che aveva cercato di mettersi in contatto con lui. Ma quando i sanitari sono entrati nell’abitazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’uomo era privo di vita. Secondo una prima indicazione il malore sarebbe avvenuto una decina di giorni prima.