Ancona, 51enne ai domiciliari denunciata per evasione: era andata in farmacia senza avvisare la polizia dell’uscita

ANCONA – Una donna di 51 anni è stata denunciata dalla polizia per evasione dai domiciliari. Nella serata di ieri gli agenti delle Volanti si erano recati nell’abitazione della donna, ad Ancona, per un controllo quando giunti nell’appartamento ad aprire la porta ai poliziotti è stato il marito della donna sottoposta a detenzione domiciliare.

L’uomo ha riferito ai poliziotti che la donna era andata in farmacia per prendere dei medicinali per il marito ammalato, dimenticandosi però di avvisare la polizia dell’uscita dall’abitazione. Il marito ha subito avvisato la 51enne del controllo dei poliziotti e la donna poco dopo ha fatto rientro nell’abitazione, scusandosi dell’inconveniente.

La donna ha riferito ai poliziotti di essere andata a piedi fino alla Farmacia delle Muse e di averla trovata chiusa, specificando che episodi del genere non si erano mai verificati prima. Gli operatori l’hanno denunciata per evasione.