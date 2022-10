Ancona, sorpassa con il semaforo rosso: 46enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

ANCONA – Un 46enne italiano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai poliziotti della Questura di Ancona che gli hanno anche ritirato la patente e lo hanno sanzionato per ulteriori violazioni al Codice della Strada, durante un servizio di controllo del territorio avvenuto ieri sera.

Gli agenti delle Volanti erano stati insospettiti da un veicolo che procedeva in direzione Piazza Rosselli senza parafango posteriore e il mezzo marciava a elevata velocità, sorpassando la colonna di veicoli fermi al semaforo rosso e mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti.

I poliziotti dopo aver fermato il mezzo hanno fatto scendere dal veicolo il conducente, un italiano di 46 anni, che sarebbe apparso ai poliziotti in stato di ebrezza alcolica, desunta dagli occhi lucidi, l’alito fortemente vinoso e da linguaggio sconnesso, oltre che dall’andatura barcollante.

Il 46enne, che ai controlli è risultato avere precedenti per reati in materia di circolazione stradale, è stato sottoposto a controllo con etilometro, controllo che ha dato esito positivo. Per questo è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza ed è stato disposto il ritiro della patente. L’uomo è stato anche sanzionato per le infrazioni al Codice della Strada commesse e accertate dagli operatori sul posto.