Ancona, 44enne arrestato per droga dalla Squadra Mobile

A casa dell'uomo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 175 grammi di hashish e circa 3 di marijuana, materiale per il confezionamento e 650 euro in contante

ANCONA – Un 44enne italiano è stato arrestato ieri – 17 marzo – dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona dopo essere stato trovato in possesso di 175 grammi di hashish e circa 3 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Nei giorni scorsi il personale del Commissariato di Senigallia aveva arrestato una persona e sequestro 1,3 chili di hashish, da qui ne era scaturita una pista investigativa brillantemente raccolta dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, guidati da Carlo Pinto.

I sospetti sull’arrestato, un fornaio e pizzaiolo, sono culminati, dopo un lungo appostamento e pedinamento avvenuto con auto civetta nel capoluogo marchigiano, con il controllo dell’uomo a bordo della propria autovettura e con una perquisizione personale e locale, eseguita successivamente all’interno dell’immobile di residenza dell’uomo.

L’atto di perquisizione ha consentito di rinvenire all’interno dell’abitazione, 175 grammi di hashish suddivisi in 29 involucri, 1 panetto e ½ e circa 3 grammi di marijuana. Inoltre, i poliziotti della Mobile di Ancona hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento: un bilancino di precisione e numerose buste in cellophane ritagliate con fori di forma circolare e la somma di 650 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

I riscontri probatori, hanno fatto scattare l’arresto a carico dell’uomo che, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa della convalida del provvedimento restrittivo prevista per oggi.