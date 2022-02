Ancona, 40enne trovato morto in camera da letto: disposto l’accertamento autoptico

L'uomo è stato trovato cadavere nel suo appartamento in via Martiri della Resistenza nella notte. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Ancona. Esclusa la morte violenta

ANCONA – È stato disposto l’accertamento autoptico sul corpo del 40enne anconetano rinvenuto morto nel suo appartamento in via Martiri della Resistenza, nel capoluogo. Per ora da quanto si apprende, a condurre l’uomo alla morte, sarebbe stato un malore, ma sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Ancona.

Nel comodino della camera da letto dell’abitazione dove l’uomo è stato trovato cadavere erano presenti dei farmaci. Esclusa l’ipotesi di una morte violenta. La salma dell’uomo si trova all’obitorio di Torrette,

A lanciare l’allarme nella notte erano stati alcuni conoscenti che tentavano di mettersi in contatto con l’uomo da alcune ore senza tuttavia riuscirci. Il decesso potrebbe anche risalire a diverse ore prima del rinvenimento del corpo. Ad aprire ai soccorritori sarebbe stata una persona del posto, che aveva le chiavi dell’appartamento.