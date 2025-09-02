Ancona, il 4 settembre interruzione del servizio idrico in via Gioberti e Strada del Castellano

ANCONA – Viva Servizi informa che nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica di Viva Servizi S.p.A. Tale intervento sarà realizzato a seguito di un lavoro di rinnovamento alla rete idrica.
L’intervento che prevede la sospensione dell’erogazione dell’acqua è programmato per giovedì 4 settembre dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
Le vie coinvolte dall’interruzione del servizio idrico sono: Strada del Castellano dal civico 15 al civico 65, via Gioberti, via delle Tavernelle, via Colle Verde dal civico 33 al civico 55.
Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno “dell’acqua rossa”.