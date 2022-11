4 Novembre, Filisetti agli studenti: «Siate consapevoli di come l’Italia sia nata con il dono della vita dei suoi figli»

Nel suo messaggio agli studenti in occasione della giornata in cui si celebra l'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, il direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, cita l'articolo 11 della Costituzione e il sacrificio fino al martirio

ANCONA – «Siate consapevoli di come l’Italia sia nata con il dono della vita reso dai suoi figli che per questo continuiamo a sentire presenti, con il timore di non essere all’altezza del loro insegnamento». È il messaggio agli studenti del direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, nella giornata in cui si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

Filisetti ripercorre l’origine della ricorrenza, e nella lettera cita Pertini e l’articolo 1 della Costituzione (pace fondata sulla giustizia), elogiando in un passaggio, il concetto dell’«adempimento del dovere» fino «a farsene martiri». «Il 4 novembre del 1918 entrava in vigore l’armistizio firmato il 3 novembre a Villa Giusti Padova – ricorda – . L’armistizio, con la resa dell’Impero Austro-Ungarico all’Italia, poneva termine nel nostro Paese alla prima guerra mondiale, “la Grande Guerra”, iniziata per l’Italia il 24 maggio del 1915, nella quale sacrificarono la propria vita oltre 600.000 giovani italiani. Per onorare il sacrificio dei soldati caduti nella Grande Guerra il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Un Soldato sconosciuto voluto come “di nessuno” e divenuto “di tutti”, simbolo di appartenenza alla Comunità Italiana, alta ed eroica espressione della nostra millenaria civiltà».

«Con questa consapevolezza – aggiunge – il 13 ottobre scorso ad Ancona una delegazione di 1.700 studenti di tutte le scuole marchigiane ha reso omaggio al “Treno della Memoria”, rievocazione storica del convoglio che condusse la salma del “Milite Ignoto” da Aquileia a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale quale “anniversario della vittoria”, assumendo poi il significato di celebrazione delle forze armate e dell’Unità d’Italia quale “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. In questa giornata onoriamo in special modo tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato nella Grande Guerra il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere, per “l’unità della patria” e “la libertà dei cittadini” (Vittoriano, Roma)».

Filisetti prosegue nel suo messaggio agli studenti affermando: «Ricordiamo con fierezza questo immane evento, non per esaltare una guerra che fu – come ogni guerra – crudele e devastatrice ma per riconoscere “uno sforzo durissimo che per la prima volta affratellò -fianco a fianco nelle trincee- giovani di ogni regione e di ogni ceto sociale e per sempre cementò con il sangue di seicentomila Caduti l’irreversibile scelta di un’Italia una, ricondotta ai suoi sacri confini compiendo il progetto del nostro Risorgimento nazionale”. Quei giovani di allora ci insegnano ad essere altro, non con le declamazioni ma con le opere, con l’esempio, a fondare il nostro impegno sull’adempimento del dovere, sino a farsene martiri e per questo ad essere coraggiosi come lo Furono Loro».

«Quell’immane conflitto – spiega – ci ammonisce sul valore della pace fondata sulla Giustizia, affinché non sia un protocollo animato dal rancore, dall’odio, dallo spirito di vendetta. Per questo “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (art. 11 Cost.1948)».