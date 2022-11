Ancona, 4 novembre: ecco chi sono i nuovi commendatori e cavalieri della Repubblica

ANCONA – In occasione delle celebrazioni per il giorno dell’unità nazionale e giornata delle forze armate, stamattina 4 novembre al Palazzo di governo, alla presenza di autorità militari e politiche della città, il prefetto di Ancona Darco Pellos ha insignito tre commendatori e dieci cavalieri della Repubblica. Le onorificenze dell’ordine “al merito della Repubblica italiana” sono state conferite con decreto del presidente della Repubblica ai cittadini della provincia che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali e culturali.

«Dopo gli anni di pandemia che ci hanno messe in difficoltà – ha spiegato il prefetto Darco Pellos -, torniamo nella nostra casa. Un saluto alle forze armate, che rappresentano quell’unità del Paese che intendiamo celebrare. Nella ricorrenza del 4 novembre abbiamo reso omaggio a tutti i caduti: non dobbiamo dimenticarci mai del fatto che molti di loro, soprattutto negli anni recenti, sono caduti in missioni di pace. Combattere gli estremismi, le intolleranze, le faziosità, è un impegno che dobbiamo perseguire nel segno della pace. Dopo la pandemia e in piena crisi bellica abbiamo la necessità di trovare unità, un’unità nazionale che si raccoglie intorno a valori comuni come libertà, solidarietà, richiamo ai fondamenti della nostra costituzione e della nostra Repubblica. Auspichiamo un’intesa tra le istituzioni per risolvere i problemi del Paese e uscire dalla crisi».

Un pensiero anche alle vittime della recente alluvione che ha duramente colpito il territorio: «Tutte le istituzioni devono fare in modo di permettere alla nostra provincia, colpita da un evento così drammatico, di risollevarsi. Con questo spirito procediamo ad attribuire ai benemeriti della Repubblica un riconoscimento unanime nei confronti di persone che si sono distinte per il proprio senso del dovere».

Hanno ricevuto l’onorificenza di commendatore al merito della Repubblica italiana: Rossano Bartoli di Osimo, presidente della Lega del Filo d’Oro, Gianluca Gregori di Ancona, rettore dell’università Politecnica delle Marche, e Francesca Montesi di Senigallia, viceprefetto vicario. L’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica è andata a Cinzia Borgognoni di Sirolo, infermiera professionale, ad Andrea Carloni di Ancona, giornalista professionista, a Daniela Cimini di Cingoli, medico chirurgo, ad Abele Donati di Ancona, medico chirurgo e professore ordinario, a Stefano Gasparini di Ancona, medico chirurgo e professore ordinario, a Silvia Guerrini di Ancona, maggiore dell’arma dei Carabinieri, a Patrizia Marcolini di Ancona, medico chirurgo, a Rosalia Mercanti di Osimo, infermiera professionale, a Diego Pieroni di Senigallia, impiegato d’azienda e presidente regionale Ente nazionale protezione e assistenza sordi, e a Francesco Ventura di Loreto, primo maresciallo dell’aeronautica militare.