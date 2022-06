Ancona, 30enne da in escandescenza alle Poste: intervengono le Volanti

Una 30enne dominicana pretendeva l'invio di un pacco oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di via Loreto

ANCONA – Vuole entrare alle Poste dopo l’orario di ricevimento del pubblico, intervengono le Volanti per ristabilire l’ordine. L’episodio è accaduto ieri sera ad Ancona dopo le 19 alle Poste di via Loreto, dove una 30enne di origini dominicane, si è presentata negli uffici pretendendo di inviare un pacco, oltre l’orario previsto per l’apertura al pubblico.

Il personale dell’Ufficio Postale ha tentato di spiegare alla donna che dopo un certo orario non è più possibile accettare colli per l’invio, ma la signora ha cominciato a inveire e il persone si è visto costretto a chiedere l’intervento della polizia.

Al termine dell’intervento delle Volanti la donna si è tranquillizzata ed ha assicurato che sarebbe tornata alle Poste negli orari di apertura.