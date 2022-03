Ad Ancona 30 studenti per le Olimpiadi delle Neuroscienze. Appuntamento alla facoltà di Medicina e Chirurgia

ANCONA – Venerdì 18 marzo nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche (aula Montessori) si svolgerà la fase regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2022. L’evento, coordinato per le Marche da Fiorenzo Conti, Giorgia Fattorini e Marcello Melone, rappresenta la fase regionale della selezione italiana (organizzata dalla Società Italiana di Neuroscienze SINS, http://www.sins.it/) della International Brain Bee (https://thebrainbee.org), una competizione internazionale rivolta agli studenti degli istituti superiori nel campo delle Neuroscienze.



Le Olimpiadi nascono negli Stati Uniti nel 1998 e attualmente coinvolgono più di 50 paesi in tutto il mondo. L’Italia partecipa alla competizione internazionale dal 2010 e sul territorio nazionale l’iniziativa ha riscosso un progressivo successo di partecipazione fino ad arrivare nell’edizione del 2019 a 18 regioni, con oltre 220 scuole e 5500 studenti partecipanti. Inoltre, le Olimpiadi delle Neuroscienze sono inserite nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero Istruzione Università e Ricerca (Miur) (D.M. n. 541 del 18 Giugno 2019).



Sono 30 gli studenti e le studentesse che parteciperanno alla fase regionale venerdì 18 marzo, in aula Montessori, a partire dalle ore 9, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, provenienti da diverse scuole di Pesaro, Senigallia, Jesi, Ancona, Fabriano.



Durante le diverse fasi (locale, regionale, nazionale e internazionale) della competizione, i partecipanti si cimentano su diversi argomenti di Neuroscienze quali: la neurofisiologia cellulare, le funzioni cognitive, le emozioni, lo stress, la plasticità cerebrale, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. Lo scopo principale della iniziativa è accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano oltre ad attrarre potenziali giovani talenti nei settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche. La fase regionale che segue la fase locale svoltasi il 18 febbraio in sette istituti del territorio regionale, consentirà di individuare i tre vincitori che rappresenteranno la regione Marche alla fase nazionale delle Olimpiadi, che avrà luogo a Napoli il 9-10 Maggio 2022.



Per rimarcare il senso più ampio dell’iniziativa e cioè quello di valorizzare l’interesse per la conoscenza nell’ambito delle Neuroscienze, durante lo svolgimento della prova regionale presso l’aula Montessori, i giovani allievi potranno assistere a un seminario di Neuroscienze tenuto dal professore Fiorenzo Conti dal titolo “Le formiche nel cervello”.