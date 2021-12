Ancona, la pioggia non ferma “2hands”: «Oltre 30 chili di rifiuti raccolti»

Clean up al Passetto, 10 volontari puliscono la baia, ma «mancano dei cestini per la raccolta differenziata»

ANCONA – Clean up al Passetto, i volontari ripuliscono la baia nonostante la pioggia. L’iniziativa che si è svolta ieri mattina 5 dicembre ha radunato una decina di volontari. Soddisfatto il presidente di 2hands Ancona, Tommaso Mattia Pretto: «A questo clean up avevano risposto più persone, ma la pioggia ha scoraggiato parecchia gente. Comunque, abbiamo fatto un bel lavoro».

Nata un anno fa, l’organizzazione, inserita nella rete nazionale «2hands», conta più di 600 volontari e 40 clean up già realizzati. La scorsa domenica, ad esempio, i giovani ambientalisti si sono occupati della spiaggia di Numana, raccogliendo 193 chili di rifiuti: «C’erano rifiuti di ogni genere – evidenzia Pretto – soprattutto attrezzatura da pesca e plastiche, tra cui più di 1 chilo di polistirolo».

Alle giornate di clean up possono partecipare tutti, persino i curiosi o coloro che vogliono provare un’esperienza diversa e occuparsi di tutela ambientale. L’evento rientra nella serie di clean up previsti dal progetto «No more waste» di Reef Check Italy Onlus, di cui l’organizzazione dorica è partner.

Un volontario al Passetto

Ieri, al Passetto, «oltre 30 i chili di rifiuti raccolti e smaltiti. C’era prevalentemente plastica e polistirolo – evidenzia Pretto – ma abbiamo trovato pure delle buste abbandonate piene di immondizia. Dispiace constatare la poca civiltà di chi compie simili gesti». La zona interessata dal clean up è quella compresa tra l’ascensore e il molo, là dove – dicono da 2hands – «mancano dei cestini per la raccolta differenziata».

Intanto, l’associazione anconetana che si occupa di tutela ambientale entra nelle scuole: «Vogliamo sensibilizzare e coinvolgere i giovani per responsabilizzare alle problematiche ambientali» – dicono dalla presidenza dorica. Per questo motivo, una settimana fa, l’associazione è stata ospite del liceo scientifico Galileo Galilei.

L’iscrizione all’associazione è aperta a tutti i cittadini dalla scuola secondaria in poi. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine social o scrivere all’indirizzo mail 2handsancona@gmail.com