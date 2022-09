Ancona, 26enne arrestato per spaccio

ANCONA – Un 26enne di origini nigeriane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti in flagranza di reato dalle Volanti della Questura di Ancona. Questa mattina, durante un servizio specifico dedicato al contrasto dello spaccio di droga, le Volanti mentre erano in via Fiorini, giunti all’intersezione con via Ragnini, hanno notato un’auto ferma e un ragazzo appoggiato sul finestrino anteriore, intento a confabulare con le persone all’interno.

Insospettiti, i poliziotti si sono recati sul posto per un controllo. Sottoposto a perquisizione personale, in quanto come riferito dalle donne che erano in auto (due italiane) era in atto una trattativa per la cessione di sostanza stupefacente, il giovane è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente cristalli eroina ed è stato tratto in arresto.

Sia il 26enne di origine nigeriana, che le occupanti del mezzo, sono risultati avere a proprio carico diversi precedenti di polizia inerenti reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. I poliziotti hanno rivenuto nelle tasche dei pantaloni del giovane anche 40 euro suddivisi in 2 banconote da 10 euro e una da 20 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio e una Carta Bancomat intestata a persona diversa.

A seguito degli accertamenti, la Carta bancomat è risultata rubata, per questo il 26enne è stato anche denunciato per ricettazione.