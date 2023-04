Ancona, il 23enne candidato sindaco Battino al vetriolo: «Basta strumentalizzare i giovani per le elezioni»

Il più giovane candidato sindaco non risparmia bordate: «Uno o due giovani su moltissimi candidati comunicati come fatto straordinario. Non siamo d'accordo, deve essere normalità, non eccezione»

ANCONA – Elezioni amministrative di maggio: ˈRipartiamo dai giovaniˈ, polemica sui candidati in consiglio comunale. L’aspirante sindaco del movimento civico cittadino, Marco Battino, si scaglia contro chi – a detta sua – «strumentalizza i giovani» in vista delle elezioni del prossimo maggio.

Nei giorni scorsi, il movimento ha diffuso una breve nota stampa al vetriolo, per così dire. Raggiunto al telefono, Battino, 23 anni, ribadisce: «Non crediamo in alcun modo che i 40enni e i 50enni (in politica, ndr) siano da considerare vecchi, ma di giovani bisogna parlare con cognizione di causa». E ancora: «Ci fa piacere che nei grandi partiti si parli molto di giovani e di cambiamento, ma per favore – chiede rivolgendosi ai suoi avversari – non fatelo a caso».

Avversari mai nominati da Battino, ma che – chiaramente – vanno nominati per rispettare la par condicio politica. A contendersi lo scranno più alto di Palazzo del Popolo saranno Daniele Silvetti (per il centrodestra), Ida Simonella (per il centrosinistra), Roberto Rubegni (Europa verde), Francesco Rubini Filogna (Altra idea di città) e Enrico Sparapani (Movimento 5 Stelle).

Battino con alcuni componenti di “Ripartiamo dai giovani” (foto gentilmente concessa dall’intervistato)

«Siamo convinti di aver raggiunto una delle nostre prime vittorie – evidenzia Battino – Nelle ultime settimane, si parla continuamente di un’Ancona giovane e di un rapporto con l’università che deve essere implementato e reso uno dei cardini della nostra città. Ed è già una vittoria che se ne parli – sottolinea – Ciò che dispiace è come questi temi vengano strumentalizzati dai grandi partiti, con il solo obiettivo di accaparrarsi qualche voto in più».

Poi, spiega la sua posizione: «Alcuni schieramenti presentano giusto uno o due giovani su moltissimi candidati e comunicano tale scelta come se fosse un fatto straordinario. Noi non siamo d’accordo – puntualizza – I giovani devono far parte della politica cittadina, ma questo dev’essere normalità e non eccezione».

Uno scatto della conferenza di oggi

La lista apolitica ˈRipartiamo dai giovaniˈ conta solo iscritti under 30. Oltre il candidato sindaco, sono 27 i nomi in corsa per il consiglio comunale. Tra loro, il più piccolo è uno studente del liceo scientifico Galileo Galilei di Ancona, Paolo Francesco Sgroi (18 anni), e il più anziano è Adriano Massacesi, del ’96, giovane medico geriatra. In lista, ci sono musicisti, startupper, giovani imprenditori, medici, pedagogisti, laureati in economia e studenti universitari.

Gli altri candidati consiglieri più giovani in corsa per le amministrative dovrebbero essere il 19enne Giacomo Petrelli (Pd, a sostegno di Simonella), la 18enne Giulia Fedele (della lista Ancona Protagonista, per Silvetti) e Riccardo Giardi, anche lui 19enne (per Rubini sindaco, in Altra idea di città).