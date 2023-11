Ancona, 20enne investita dal treno alla stazione. Salvata dalla polizia

La giovane, nata ad Osimo ma residente a Castelfidardo, sarebbe stata agganciata da un convoglio proveniente da Milano centrale e diretto in Puglia, a Taranto. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 60 minuti

ANCONA – Una ragazza di 20 anni è finita sotto un treno che stava arrivando in stazione: salvata in extremis dalla polizia. È quanto accaduto intorno alle 15 di oggi (4 novembre), quando una ragazza avrebbe attraversato i binari della stazione ferroviaria di Ancona.

La ragazza, nata ad Osimo ma residente a Castelfidardo, sarebbe stata agganciata da un convoglio proveniente da Milano centrale e diretto in Puglia, a Taranto. Impossibile per il treno evitarla, visto che l’anconetana, secondo indiscrezioni, si trovava proprio al centro dei binari. A tirarla fuori da sotto la carrozza sarebbero stati gli agenti della polizia ferroviaria, accorsi sul posto. La giovane, stando a quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita.

LEGGI PURE: Ancona, cade dal terzo piano di un’abitazione: 15enne gravissima

I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto, in una manciata di minuti, l’ambulanza che l’ha prima stabilizzata sul posto e poi trasportata (in condizioni serie) all’ospedale regionale Torrette, di via Conca. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario.

La circolazione ferroviaria ha subìto importanti ripercussioni dalle 15 alle 15.20 su tutta la linea adriatica, con ritardi dai 40 ai 60 minuti per l’alta velocità, gli intercity e i regionali. È altamente probabile che la ragazza venga ascoltata dagli inquirenti domani (5 novembre), sempreché le sue condizioni di salute lo permettano.

LEGGI PURE: Ancona, ragazzina precipita dal balcone di casa. Aperto un fascicolo in Procura

Una tragedia sfiorata, quella di poco fa, che arriva a qualche ora di distanza dalla notizia della Procura dorica di indagare per istigazione al suicidio il padre della giovane bengalese caduta dal terzo piano di una palazzina del capoluogo, nel quartiere del Piano. La 15enne è morta dopo tre giorni di agonia e ora si scandaglia il suo passato, alla ricerca dei motivi del gesto.

LEGGI PURE: Ancona, è morta la 15enne caduta dal terzo piano di un palazzo. Indaga la Procura