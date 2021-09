Soffia il vento sulle 150 vele della Regata del Conero: ecco il grande appuntamento

Le iscrizioni, come prevedibile, sono aumentate. L’evento comincerà alle 11, con lo start dal Passetto: cresce l’attesa in città

ANCONA – La città si prepara ad accogliere la XXII Regata del Conero, in programma domani 26 settembre a partire dalle 11, in una giornata di festa e sport, sempre particolarmente attesa da Ancona e gli anconetani. E in questa edizione a maggior ragione. Non a caso, infatti, il presidente del comitato organizzatore Leonardo Zuccaro, parla di «segnale di speranza e ripartenza». Anche in considerazione delle iscrizioni: sono diventate, alla vigilia, 150 le imbarcazioni a vela che prenderanno parte al grande evento.

E il numero è destinato a crescere ancora ma è già di tre volte superiore rispetto allo scorso anno, quando la kermesse si è svolta con tutte le restrizioni imposte dalla vigente normativa anti-Covid. Buona parte dei concorrenti sono autoctoni. Ma ci sono anche scafi provenienti da altri porti, principalmente Abruzzo e Romagna. Sono infatti approdate oggi in darsena Est due favorite della gara di domani: «Moonshine», il Cori 52 del pesarese Edoardo Ziccarelli, vincitore di tante regate lunghe dell’Adriatico, e «Orlanda», il TP52 di Sanzio Sammarini, già secondo overall due anni fa.

Con l’avvicinarsi del segnale preparatorio, la competizione si fa sentire anche fra le decine di amatori che, pur senza inseguire il podio, non rinunciano all’emozione di esserci. È il caso di Maurizio Miranda, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona nonché appassionato navigatore, che partecipa «da quasi dieci anni al più bell’evento della città di Ancona perché dà a tutti l’occasione di incontrare nuove persone, gareggiando e stimolando il fair play sportivo».

Il percorso sarà disposto a quadrilatero, con vertici fissi e partenza/arrivo all’altezza del Passetto. Il colpo di cannone è previsto alle 11, il tutto visibile anche dalla pagina Facebook de «La Marina Dorica» grazie alla diretta streaming, con il commento di Paolo Cori, noto yacht designer, specialista in barche da regata, commentatore tecnico della 36° Coppa America per Rai 2 e Rai Sport. Le previsioni meteo di domani sul campo di gara promettono una giornata con temperature quasi estive, soleggiata, brezza da Sud-Est e mare quasi calmo. L’attesa è quasi finita: s’avvicina la XXII Regata del Conero.