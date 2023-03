Ancona, 12enne investita finisce in ospedale: frattura al femore

La giovane si trovava in via Giordano Bruno, quando è stata centrata dal veicolo in transito, nei pressi del palazzo dell'Enel

ANCONA – Ha riportato una frattura al femore, una ragazzina 12enne investita da una auto ad Ancona, attorno all’ora di pranzo. La giovane si trovava in via Giordano Bruno, quando è stata centrata dal veicolo in transito, nei pressi del palazzo dell’Enel.

Sul posto sono intervenute una ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica, mentre per i rilievi di rito la polizia locale.

La 12enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Salesi di Ancona in codice giallo per un politrauma. Al pediatrico la ragazzina è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso e sarà tenuta in osservazione nel corso della notte. Per la giovane tanto spavento e una frattura del femore.