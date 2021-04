Ancona, 11enne urtato da un’auto finisce al Salesi

Il ragazzino nel pomeriggio è stato colpito mentre era in sella alla sua bicicletta. Le sue condizioni al momento non destano preoccupazioni

ANCONA – È stato trasportato al Pronto Soccorso del Salesi con un trauma facciale ed escoriazioni all’occhio destro e al naso, un ragazzino di 11 anni urtato da una auto in via Marsala, al centro di Ancona.

L’11enne era in sella alla sua bicicletta quando un’auto, intorno alle 14 di oggi, lo ha urtato facendolo finire a terra. Grande lo spavento del ragazzino che all’ospedaletto dorico è arrivato vigile e cosciente, ma lamentando dolori al volto e all’occhio. Ai sanitari è apparso molto spaventato e con una leggera amnesia. Sono in corso accertamenti, ma le sue condizioni al momento non destano preoccupazioni. Sul posto Croce Gialla e automedica.