Nelle strutture delle Marche numerose prenotazioni, che interessano soprattutto l'entroterra e le città d'arte. Ascoli Piceno in testa, seguita da Pesaro, Urbino, Macerata e Ancona. Presenze anche per il turismo naturale e sportivo

ANCONA – Il ponte del primo maggio si apre sotto ottimi auspici per il turismo e da oggi – 29 aprile – scatta anche l’avvio della stagione balneare, anche se per la prima tintarella bisognerà ancora attendere un po’ visto che le previsioni meteo annunciano un ponte ‘bagnato’.

Nelle strutture alberghiere delle Marche si registrano numerose prenotazioni, che interessano soprattutto l’entroterra e le città d’arte, tra le più note e richieste Ascoli Piceno, Urbino, Macerata, Fermo, Pesaro e Ancona. «Registriamo molte prenotazioni – dice il nuovo presidente di Federalberghi Marche Confcommercio Luca Giustozzi – sono tornati i gruppi di turisti e anche gli stranieri. La prospettiva è buona anche per la stagione estiva, visto oltretutto che secondo le previsioni molti italiani anche quest’anno resteranno in ‘patria’».

Luca Giustozzi, presidente Federalberghi Marche

Oltre alle città d’arte con i loro tesori artistici e culturali, stanno riscuotendo un grande successo anche il turismo naturale e quello sportivo spiega Giustozzi: trekking, passeggiate, bike, attirano turisti nell’entroterra e nei piccoli borghi.

Per il ponte del Primo Maggio «l’occupazione nelle strutture alberghiere si aggira intorno al 70 – 80%, un 7- 8% circa in più rispetto allo stesso periodo del 2019, fase pre Covid». I turisti arrivano soprattutto da Lombardia, Veneto, Piemonte e Umbria, mentre le presenze straniere vedono tedeschi, inglesi, olandesi, svizzeri, spagnoli e francesi.

Resta aperta, nell’entroterra, la questione della ricostruzione delle strutture alberghiere lesionate dal sisma del 2016 per cui Federalberghi Confcommercio è in stretto contatto con il commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli. Per quanto riguarda la stagione balneare negli hotel della costa, che hanno un proprio stabilimento oppure che hanno una convenzione con un balneare, si registra un buon fermento in vista della stagione estiva: «Ci sono molte richieste, prenotazioni e nuove prenotazioni – conclude – ci aspettiamo un’estate ottima».