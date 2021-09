Scuola, corsa contro il tempo per le vaccinazioni. Ecco la situazione

ANCONA – Nuova fornitura di vaccini nelle Marche. Nella giornata di oggi – 7 settembre – è prevista una consegna di 48mila dosi di siero Moderna, mentre per domani sono attese circa 50mila dosi di vaccino Pfizer Biontech. Da alcune settimane ormai non arrivano più AstraZeneca e Johnson & Johnson, utilizzati sugli over 65 la maggior parte dei quali ormai immunizzati.

Intanto è corsa contro il tempo nelle Marche per vaccinare docenti e studenti prima della ripresa delle lezioni che scatteranno il 15 settembre. E gli insegnanti non ancora vaccinati si stanno recando alla spicciolata nei punti vaccinali di popolazione per provvedere, chi non lo ha ancora fatto, all’immunizzazione, visto che dal primo settembre è divenuto obbligatorio il Green pass per accedere a scuola.

Il pass, lo ricordiamo, si ottiene dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, dopo la guarigione avvenuta negli ultimi 6 mesi e con l’esito negativo di un tampone eseguito nelle ultime 48 ore. «Qualche docente continua ad arrivare per vaccinarsi» contro il Covid-19 al punto vaccinale dell’Area Vasta due di Ancona, allestito all’impianto sportivo Paolinelli, ci spiega uno dei sanitari impegnati nelle somministrazioni.

Nelle Marche ad oggi sono 35.117 le prime dosi somministrate al personale scolastico e universitario, e 32.092 i richiami, oltre il 97% ha ricevuto almeno una dose. «Abbiamo visto una buona affluenza di docenti» dichiara Rossella Stoico, responsabile del punto vaccinale degli Ospedali Riuniti di Ancona, dove è stato attivato un Open Day.

Italian Green Pass. EU Digital certificate Covid-19. Covid or Coronavirus vaccine certificate. Selective focus

«Alcuni insegnanti stanno venendo nei punti vaccinali di popolazione per la vaccinazione prima dell’apertura delle scuole» dichiara Franca Laici, direttore dell’Unità Operativa Prevenzione Malattie Infettive e Cronico Degenerative dell’Area Vasta tre.

Più indietro la vaccinazione degli studenti, partita dopo. Ma rispetto alla settimana scorsa segna un +4%. Ad aver completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi è il 40,5% del totale degli studenti marchigiani dai 12 anni in su (dato Osservatorio epidemiologico della Regione Marche). Il 65,8% degli studenti ha invece ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19.

Analizzando più nel dettaglio il dato delle vaccinazioni nella popolazione scolastica emerge che tra i 12 e i 15 anni è stato immunizzato completamente (con due dosi) il 25,9% degli studenti, mentre fra i 16 e i 19 anni la quota raggiunge il 55,1%. Ad aver ricevuto la prima dose è il 57,2% dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni e il 74,4% dei 16-19 anni.

Guardando alle province, la maglia nera per il minor numero di studenti vaccinato contro il virus resta alla provincia di Macerata che vede solo il 27,3% di giovani immunizzati con due dosi di siero e il 55,9% che ha ricevuto la prima dose, mentre il 44,1% della popolazione scolastica non si è ancora vaccinata.

Due le province che si confermano come le più virtuose: Ascoli Piceno e Ancona. Nella provincia di Ascoli Piceno il 49,4% degli studenti ha completato il ciclo vaccinale e il 68,2% ha ricevuto la prima dose. In provincia di Ancona invece il 47,1% di giovani ha terminato il ciclo vaccinale delle due dosi e il 72,8% ha ricevuto la prima somministrazione.

A livello regionale non hanno ancora ricevuto neanche la prima dose 37.701 giovani in età scolare, pari al 34,2% della popolazione scolastica tra i 12 e i 19 anni (110.108).