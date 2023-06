Anci Marche e Sport e Salute a confronto sui bandi per gli impianti sportivi

ANCONA – Ci saranno anche Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute e Paolo Calcinaro, Presidente di Anci Marche all’incontro con tutti i sindaci delle Marche, assessori allo sport e dirigenti del servizio. L’obiettivo dell’incontro fissato per giovedì 8 giugno dalle ore 15 ad Ancona nella sala Terzo Censi presso il Palarossini Estra-Prometeo, è fare il punto sulle opportunità per i comuni marchigiani di accedere a bandi pubblici che riguardano l’impiantistica sportiva.

L’incontro, dopo i saluti iniziali, è organizzato in 5 mini-sessioni di presentazione dei vari capitoli che riguardano la collaborazione tra Sport e Salute e i comuni.

L’attenzione sarà puntata sui contributi per l’impiantistica e, in particolare, il Bando Sport Missione Comune 2023 che riguarda specificamente proprio gli enti locali. L’ampio spazio conclusivo per le domande degli amministratori con oltre 100 rappresentanti già confermati, consentirà di avere un quadro chiaro e, per sindaci, assessori e dirigenti, l’opportunità di riflettere attentamente sulle opportunità da cogliere per riqualificare o realizzare l’impiantistica sportiva comunale a vantaggio soprattutto dei più giovani e del sostegno allo sport di base e dilettantistico.