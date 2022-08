Anci, Marcello Bedeschi in missione in Israele

Il coordinatore nazionale dei direttori e segretari delle Anci regionali in missione per Anci e Federsanità-Anci

ANCONA – I direttivi nazionali dell’Anci e di Federsanità di Anci, nel corso delle udienze particolari concesse da Papa Francesco nei mesi scorsi, hanno messo a disposizione del Santo Padre una cospicua somma di denaro da devolvere ad enti ospedalieri e formativi della Terra Santa e dell’Ucraina che operano in particolare per l’infanzia ed i giovani.

Domenica 28 agosto, nel corso di significativi momenti di preghiera per la pace a Gerusalemme e a Betlemme, verranno consegnati da Marcello Bedeschi, coordinatore nazionale dei direttori e segretari delle Anci regionali, attestati di assistenza al Caritas Baby Hospital di Betlemme, Patriarcato di Gerusalemme, Scuola Magnificat di Gerusalemme, Scuola Professionale di Betlemme, Custodia di Terra Santa di Gerusalemme con lo scopo di creare legami di solidarietà e di collaborazione. Ai fondi destinati alla Terra Santa si è aggiunto un particolare contributo destinato ad un ospedale pediatrico dell’Ucraina.

I fondi saranno fatti pervenire direttamente dal Santo Padre agli organismi indicati tramite i nunzi apostolici della Santa Sede di Israele e di Ucraina.

L’Anci si distingue ormai da decenni in questa significativa tipologia di interventi e di attività benefiche soprattutto rivolte alle fasce più deboli dei luoghi dove permangono situazioni conflittuali. Tutta questa attività viene promossa da Anci in ricordo della costante azione solidale promossa dai comuni sull’esempio della testimonianza lasciata dall’illustre sindaco di Firenze prof. Giorgio La Pira che, nella prospettiva della pace e attenzione ai più deboli, ha sempre invitato i sindaci non solo italiani, ad essere costanti punti di riferimento per creare condizioni di convivenza e di dialogo.