Anaao, il sindacato dei medici dirigenti contro l’Asur Marche

Dito puntato contro l'ultimatum dato dall'Asur per firmare l'accordo sul contratto aziendale, discusso da oltre un anno. Pena la decisione di procedere unilateralmente. «Non bastano, in questo momento, le tensioni professionali già legate all’emergenza Coronavirus?»

ANCONA – Anaao Assomed Marche, il sindacato che rappresenta 660 medici e dirigenti sanitari, replica contrariato alla nuova mossa dell’Asur Marche nella trattativa per il contratto aziendale. «Non bastano, in questo momento, le tensioni professionali già legate all’emergenza Coronavirus?»: questo si chiede la Segreteria Regionale.

L’oggetto del contendere è la lettera inviata lo scorso 1° aprile dalla direzione dell’Asur Marche con la quale si dà un ultimatum per firmare l’accordo, di cui si discute da oltre un anno, pena la decisione di procedere unilateralmente alla firma dello stesso. Contratto che – Anaao Assomed Marche lamenta – includerebbe una sperequazione di trattamento economico per il personale nelle differenti Aree Vaste.

«Il tentativo di conclusione della vertenza deciso dalla Direzione generale dell’Asur è inaccettabile nel merito e nel metodo», ha detto il segretario regionale Oriano Mercante a nome dei colleghi che hanno adottato all’unanimità la relazione del segretario aziendale Asur Leo Mencarelli. «Non solo le richieste avanzate non sono state accolte, ma il tentativo di concludere comunque la vertenza forzando la discussione è deprecabile considerando anche il momento storico per l’intera categoria».

«Avevamo chiesto l’accoglimento di due punti minimi essenziali – aggiunge – per procedere nelle trattative che riguardano la necessità di sanare la sperequazione di trattamento esistente nelle Aree Vaste dell’ASUR, in particolare la 1 e la 2, per i colleghi con più di 5 anni di anzianità, per alcuni dei quali si continua a prevedere immotivatamente un trattamento di posizione di circa mille euro annui inferiore a quello di altri, e correggere la determina 742/19 dell’Asur con la quale, in modo illegittimo, si è proceduto al taglio di incarichi di struttura complessa e semplice, in contrasto con le delibere di Giunta regionale che li avevano istituiti».

Anaao Assomed Marche non firmerà la proposta di accordo dell’Asur. «L’atteggiamento della Direzione dell’Asur Marche lo giudichiamo vergognoso, tanto più in momento come l’attuale in cui i medici sono chiamati a uno sforzo enorme per salvare le vite dei nostri cittadini mettendo a rischio la propria». «Non chiediamo nulla più di quanto ci spetti e pretendiamo maggior rispetto».