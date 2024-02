Amministrative a Osimo, il Centrodestra accoglie l’apertura di Sandro Antonelli

OSIMO – E’ stata accolta bene dal Centrodestra l’apertura di Sandro Antonelli che ha rinunciato alla candidatura a sindaco con le Liste civiche. Correrà da solo con una lista a parte. Il commissario Forza Italia Osimo Monica Santoni afferma: «Come commissario di Forza Italia Osimo, in merito alle ultime dichiarazioni dell’ingegner Sandro Antonelli, non posso che apprezzare il suo invito al confronto. La speranza è quella di riuscire a creare un fronte alternativo all’attuale amministrazione di sinistra. Il nostro partito ha sempre guardato con interesse il civismo quale espressione delle reali necessità delle comunità locali. Auspico quanto prima di poter avere un incontro per valutare se ci sono le condizioni per iniziare a lavorare insieme per il bene della nostra città».

Alberto Maria Alessandrini Passarini, consigliere comunale Lega-Osimo, e Filippo Marsili,

coordinatore comunale del partito, hanno detto: «Elezioni amministrative: bene le dichiarazioni del candidato sindaco Antonelli. Oltre ad essere un professionista stimato e con un importante esperienza amministrativa, può davvero rappresentare quel cambiamento che in molti aspettano. Di conseguenza non possiamo che vedere con favore la sua proposta di costruire un’alleanza ampia fatta di forze civiche e movimenti politici così come chiesto negli ultimi mesi da tantissimi cittadini osimani. È sempre più necessario riuscire a dimostrare che è ancora possibile fare una politica basata sulle idee e sul confronto e non sugli attacchi personali ed il rancore. Per questo, partendo da tali presupposti, la scelta più logica, ovvia e naturale per tutte le forze alternative al Pd non potrà che essere quella prospettata da Antonelli nelle sue ultime dichiarazioni. Confidiamo quanto prima di poter iniziare un confronto proficuo insieme».

Si attende la posizione di Fratelli d’Italia che presto si riunirà.

Dalle Liste civiche silenzio, presto però dovrebbero annunciare il candidato.

Dall’altra parte la candidata del centrosinistra Michela Glorio, che gode dell’appoggio del Movimento cinque stelle, continua a lavorare con le sue liste ai tavoli di confronto. Non si è ancora palesata la posizione di Achille Ginnetti di Progetto Osimo futura né dell’attuale vicesindaco democrat Paola Andreoni.