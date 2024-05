Amministrative a Osimo, la candidata Michela Glorio presenta le sue otto liste

OSIMO – Presentati al mercato delle Erbe di Osimo il programma e le otto liste della coalizione di centrosinistra che fanno capo alla candidata Michela Glorio per le prossime elezioni a sindaco di Osimo. Dopo due mesi di incontri sul territorio, approfondimenti con tecnici e esperti, è stato il momento della concretezza con l’illustrazione programmatica del mandato e la presentazione della nuova squadra. Sulle note di “People have the power”, Michela Glorio ha aperto così: «Non nego di essere emozionata ma questo è un appuntamento a cui tenevo tanto. Sono convinta che insieme possiamo aprire ad Osimo una nuova fase storica e politica, per rafforzare la comunità e far volare in alto Osimo. Sono fiera del programma che abbiamo scritto insieme alle diverse forze politiche che fanno parte della coalizione e ringrazio i tanti esperti per ogni diversa tematica che lo hanno arricchito con sensibilità e capacità. Ho chiesto a tutta la coalizione di riflettere sul programma partendo da tre criteri ispiratori: identità, sostenibilità e vivibilità. Ed ecco un programma scritto molto con la testa e ancor più col cuore». Quindi spazio ai 10 punti del programma elettorale: sanità e salute, servizi sociali, la proposta di istituire un Assessorato all’Infanzia, ambiente e sostenibilità, giovani e lavoro, centro storico-commercio-turismo per un’alleanza virtuosa, sport, digitalizzazione e Europa, sicurezza, politiche di bilancio.

Le liste

Poi la presentazione delle liste: otto in totale, per 183 candidati, di cui 107 uomini e 76 donne, con una media di età di 48 anni (la più giovane è una ragazza di 20 anni). Ad appoggiare la candidata sono: il Pd, la lista Michela Glorio Sindaco, Energia Nuova, Osiamo, Movimento 5 Stelle, Ecologia e Futuro, Popolari per Osimo e Uniti per Michela Glorio. Tra prime volte e conferme, ogni rappresentante di lista ha avuto modo di prendere la parola per presentare i candidati e spiegare l’appoggio al progetto di Michela Glorio. Per tutti tanta emozione e l’entusiasmo di affrontare una nuova sfida. Tra i presenti anche l’onorevole Giorgio Fede del Movimento 5 Stelle e il presidente della provincia di Ancona Daniele Carnevali che hanno elogiato il progetto presentato dalla Glorio. Da segnalare anche un gradito fuori programma, la consegna di un mazzo di fiori alla candidata da parte dei colleghi Simone Pugnaloni (sindaco) e Mauro Pellegrini (assessore) per augurarle il meglio in questo ultimo mese di campagna elettorale.